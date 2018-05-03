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СМИ: «Авангард» будет проходить лицензирование для Лиги Европы в УЕФА
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СМИ: «Авангард» будет проходить лицензирование для Лиги Европы в УЕФА 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Курский «Авангард», выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), будет проходить процедуру лицензирования для участия в Лиге Европы в особом порядке.
Как сообщает «Чемпионат.com», клуб будет лицензироваться не в Российском футбольном союзе (РФС), как это обычно принято, а напрямую в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что причиной такого решение стало то, что в финал Кубка России попал участник ФНЛ. В таком случае организация имеет полное право вмешаться в лицензирование.
Ранее сообщалось, что победитель розыгрыша Кубка России сезона-2017/18 имеет риск не попасть в Лигу Европы на следующий сезон.
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