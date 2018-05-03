Раджа Наингголан: «Прошу прощения за ошибку, которая сильно повлияла на конечный результат»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан после победы над «Ливерпулем» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:2) признался, что гордится выступлением за римский клуб. Также он извинился за свою ошибку в противостоянии с «красными».

"Горжусь, что являюсь частью этой команды… Прошу прощения за ошибку, которая сильно повлияла на конечный результат… Движемся вперед…" — написал Наингголан в Инстаграме.

Orgoglioso di far parte di questa squadra… mi spiace per l’errore che ha pesato molto sul risultato finale… si va avanti… #dajeroma 💛❤️

Рома — Ливерпуль

Публикация от Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) 2 Май 2018 в 3:05 PDT Рома — Ливерпуль