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Раджа Наингголан: «Прошу прощения за ошибку, которая сильно повлияла на конечный результат»
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Раджа Наингголан: «Прошу прощения за ошибку, которая сильно повлияла на конечный результат» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан после победы над «Ливерпулем» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:2) признался, что гордится выступлением за римский клуб. Также он извинился за свою ошибку в противостоянии с «красными».
"Горжусь, что являюсь частью этой команды… Прошу прощения за ошибку, которая сильно повлияла на конечный результат… Движемся вперед…" — написал Наингголан в Инстаграме.
Orgoglioso di far parte di questa squadra… mi spiace per l’errore che ha pesato molto sul risultato finale… si va avanti… #dajeroma 💛❤️
Рома — Ливерпуль
Публикация от Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) 2 Май 2018 в 3:05 PDT  Рома — Ливерпуль
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