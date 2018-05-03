Геркус: поддерживал и поддерживаю Сёмина всегда

«Илья Леонидович, поддержите сейчас Сёмина, пожалуйста!» — написал в «Инстаграме» болельщик под ником mirzaakh. vip_vitekkk добавил, что ждёт от Геркуса публичного выражения поддержки Сёмину.

«Поддерживал и поддерживаю всегда. Поменьше надо сейчас интервью», — ответил Геркус.