Геркус: поддерживал и поддерживаю Сёмина всегда 

Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на призыв болельщиков поддержать главного тренера команды Юрия Сёмина.
«Илья Леонидович, поддержите сейчас Сёмина, пожалуйста!» — написал в «Инстаграме» болельщик под ником mirzaakh. vip_vitekkk добавил, что ждёт от Геркуса публичного выражения поддержки Сёмину.
«Поддерживал и поддерживаю всегда. Поменьше надо сейчас интервью», — ответил Геркус.
Ранее появилась информация, что руководители «железнодорожников» готовы по окончании нынешнего сезона начать переговоры с итальянским тренером Карло Анчелотти, который в настоящий момент остаётся без работы.