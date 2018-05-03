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Геркус: поддерживал и поддерживаю Сёмина всегда
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Геркус: поддерживал и поддерживаю Сёмина всегда 

Чемпионат.com 1 час назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на призыв болельщиков поддержать главного тренера команды Юрия Сёмина.
«Илья Леонидович, поддержите сейчас Сёмина, пожалуйста!» — написал в «Инстаграме» болельщик под ником mirzaakh. vip_vitekkk добавил, что ждёт от Геркуса публичного выражения поддержки Сёмину.
«Поддерживал и поддерживаю всегда. Поменьше надо сейчас интервью», — ответил Геркус.
Ранее появилась информация, что руководители «железнодорожников» готовы по окончании нынешнего сезона начать переговоры с итальянским тренером Карло Анчелотти, который в настоящий момент остаётся без работы.
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