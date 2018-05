Мартинес и Орр посетили матч «Бостон» — «Тампа-Бэй»

Бывший хоккеист Бобби Орр и бывший бейсболист Педро Мартинес посетили 3-й матч 1/4 финала Кубка Стэнли «Бостон» — «Тампа-Бэй». Оба знаменитых спортсмена пришли поддержать «Брюинз».

"Два разных вида спорта. Две легенды. Один город", — говорится в сообщении на страние НХЛ в Твиттере.

Two different sports. Two legends. One city. #StanleyCup pic.twitter.com/7gYFAjFW9n

— NHL (@NHL) 3 мая 2018 г.