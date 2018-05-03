Видео: Шоу с участием 1374 дронов попало в Книгу рекордов Гиннесса

Световое шоу с участием более тысячи беспилотных летательных аппаратов попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая, в воздухе над древней городской стеной в городе Сиань одновременно находились 1374 дрона. Они образовали световой занавес длиной 1200 метров и высотой в 100 метров, а затем в небе начали появляться различные фигуры и надписи.

Шоу продолжалось 13 минут и побило предыдущий рекорд, установленный на открытии зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане. Тогда в воздух одновременно поднялись 1218 дронов.