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«Луч-Энергия» вничью сыграл с «Авангардом» во Владивостоке
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«Луч-Энергия» вничью сыграл с «Авангардом» во Владивостоке 

Primpress 21 минуту назад
Фото: Primpress
В среду, 2 мая, на стадионе «Динамо» владивостокская команда «Луч-Энергия» принимала курский «Авангард», сообщает PRIMPRESS.
Игра завершилась со счетом 2:2. Матч состоялся в день юбилея команды. Ровно 60 лет назад «желто-синие» провели свой первый официальный матч в чемпионате СССР.
Счет в игре открыли гости, первый мяч в ворота «тигров» забил полузащитник «Авангарда» Ильнур Альшин, однако спустя несколько минут хозяева отыгрались, в ворота «Авангарда» забил Ишхан Гелоян. Натиск «желто-синих» помог команде закончить первый период со счетом 2:1.
В перерыве команда получила поздравления от администрации Приморья, спонсоров и приморской певицы ЛюSea, которая исполнила свою песню. Генеральный спонсор команды подарил корейский автобус.
Во втором периоде «Луч-Энергия» создал несколько опасных моментов у ворот гостей, но не смог их реализовать. В результате гости перехватили инициативу и забили еще один гол в ворота приморцев.
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