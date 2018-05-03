«Луч-Энергия» вничью сыграл с «Авангардом» во Владивостоке

В среду, 2 мая, на стадионе «Динамо» владивостокская команда «Луч-Энергия» принимала курский «Авангард», сообщает PRIMPRESS.

Игра завершилась со счетом 2:2. Матч состоялся в день юбилея команды. Ровно 60 лет назад «желто-синие» провели свой первый официальный матч в чемпионате СССР.

Счет в игре открыли гости, первый мяч в ворота «тигров» забил полузащитник «Авангарда» Ильнур Альшин , однако спустя несколько минут хозяева отыгрались, в ворота «Авангарда» забил Ишхан Гелоян . Натиск «желто-синих» помог команде закончить первый период со счетом 2:1.

В перерыве команда получила поздравления от администрации Приморья, спонсоров и приморской певицы ЛюSea, которая исполнила свою песню. Генеральный спонсор команды подарил корейский автобус.

Во втором периоде «Луч-Энергия» создал несколько опасных моментов у ворот гостей, но не смог их реализовать. В результате гости перехватили инициативу и забили еще один гол в ворота приморцев.