Девушки из Новосибирска стали чемпионками России в самурайском искусстве и французском боксе

На майских праздниках в Москве завершился чемпионат России по кендо (японскому фехтованию на бамбуковых мечах), а а Санкт-Петербурге — по савату (французскому боксу). По итогам соревнований чемпионками стали новосибирские спортсменки.

Кроме того, ещё один новосибирец Роман Кусургашев занял 2 место в индивидуальном первенстве в возрастной категории 15-17 лет.

Чемпионат в Санкт-Петербурге проходил с 30 апреля по 2 мая. Соревнования проходили в разделе ассо (лёгкий контакт).

«Наши спортсменки снова принесли заслуженные медали. Сивири Евгения — 2 место. Квашнина (Рагулина) Наталья -1 место», — сообщает новосибирский клуб боевых искусств «ТандЭм».

(На первом фото — Евгения Сивири слева, Наталья Квашнина справа)