Девушки из Новосибирска стали чемпионками России в самурайском искусстве и французском боксе 

На майских праздниках в Москве завершился чемпионат России по кендо (японскому фехтованию на бамбуковых мечах), а а Санкт-Петербурге — по савату (французскому боксу). По итогам соревнований чемпионками стали новосибирские спортсменки.
«Женская сборная Новосибирской области получила первое место, двухкратные чемпионы России. Татьяна Щербакова завоевала 1 место (чемпионка России), Мария Пономарева — 2 место в индивидуальном женском чемпионате», — рассказал корреспонденту НГС. НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» президент Федерации кендо НСО Андрей Кусургашев.
Кроме того, ещё один новосибирец Роман Кусургашев занял 2 место в индивидуальном первенстве в возрастной категории 15-17 лет.
Чемпионат в Санкт-Петербурге проходил с 30 апреля по 2 мая. Соревнования проходили в разделе ассо (лёгкий контакт).
«Наши спортсменки снова принесли заслуженные медали. Сивири Евгения — 2 место. Квашнина (Рагулина) Наталья -1 место», — сообщает новосибирский клуб боевых искусств «ТандЭм».
(На первом фото — Евгения Сивири слева, Наталья Квашнина справа)