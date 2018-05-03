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Теймураз Лепсая: «Балтика» может провести переходный матч на стадионе «Калининград»
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Теймураз Лепсая: «Балтика» может провести переходный матч на стадионе «Калининград» 

Спорт-Экспресс 15 минут назад
Генеральный директор «Балтики» Теймураз Лепсая заявил, что его команда может провести переходные игры за право выйти в РФПЛ на новой арене, предназначенной для проведения чемпионата мира. Заключительный 38-й тур ФНЛ пройдет 12 мая. Переходные игры — 17 и 20 мая.
— Там будет целая рабочая неделя на разрешение всех этих вопросов, — цитируют "Известия" Лепсая. — Этого более чем достаточно, чтобы определиться. Мы уже провели три тестовых матча в качестве организаторов и понимаем, как работать на новом стадионе. Поэтому у нас есть четкое представление, как всё организовать технически и технологически. В случае попадания в переходные матчи проведение домашнего матча «Балтики» на стадионе «Калининград» возможно. Не хочу всё говорить, но мы в контакте с ФИФА и Оргкомитетом.
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