Ночной лагерь посреди пустыни 

Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.
Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.
Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.
Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.
Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.
Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.
Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.
Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.