Ещё
Ночной лагерь посреди пустыни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ночной лагерь посреди пустыни 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.
Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.
Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.
Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.
Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.
Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.
Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.
Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.
ИА Синьхуа: последние новости
Художественная гимнастика -- Чемпионат Азии 2018: команда Китая завоевала серебро в групповом многоборье среди юниорок В Беларуси завершился отборочный этап международного конкурса Huawei Global ICT Skill Competition Срочно: Пакистанский суд дисквалифицировал министра иностранных дел за сокрытие активов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»17
Российские борцы завоевали три золота на ЧЕ за день13
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение