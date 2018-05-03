Ночной лагерь посреди пустыни

Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая / Синьхуа / — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.

Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.

Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.

Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.

Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.

Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.

Уезд Гуачжоу /пров. Ганьсу/, 2 мая /Синьхуа/ — Около 2000 участников 13-го Скоростного перехода через пустыню Гоби по маршруту монаха Сюаньцзана студентов бизнес-колледжей сегодня вечером разбили лагерь посреди пустыни.

Электрическое освещение внутри палаток озарило кромешную тьму бескрайних песков.