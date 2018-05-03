Стало известно о смерти бывшего защитника чешской «Спарты»

40-летний бывший защитник пражской «Спарты» Павел Пергль покончил с собой. Об этом сообщает «Советский спорт».

"Это очень печальная новость для «Спарты» и всех футбольных болельщиков — наш бывший игрок Павел Пергль умер. Он прибыл в Спарту в 10 лет, а затем сыграл 68 матчей за первую команду. Покойся с миром!" — говорится в сообщении на странице клуба в твиттере.

Отмечается, что чешский специалист покончил с жизнью после ссоры с женой.

Ранее боец смешанных единоборств из Донбасса Алексей Федонюк погиб во время пожара в торговом центре в Кемерове.