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Стало известно о смерти бывшего защитника чешской «Спарты»
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Стало известно о смерти бывшего защитника чешской «Спарты» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
40-летний бывший защитник пражской «Спарты» Павел Пергль покончил с собой. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Это очень печальная новость для «Спарты» и всех футбольных болельщиков — наш бывший игрок Павел Пергль умер. Он прибыл в Спарту в 10 лет, а затем сыграл 68 матчей за первую команду. Покойся с миром!" — говорится в сообщении на странице клуба в твиттере.
Отмечается, что чешский специалист покончил с жизнью после ссоры с женой.
Ранее боец смешанных единоборств из Донбасса Алексей Федонюк погиб во время пожара в торговом центре в Кемерове.
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