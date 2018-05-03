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Вахби Хазри: «Хочу играть в Лиге чемпионов»
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Вахби Хазри: «Хочу играть в Лиге чемпионов» 

Спорт-Экспресс 33 минуты назад
Полузащитник «Ренна» Вахби Хазри, арендованный у «Сандерленда», не знает, где будет играть в следующем сезоне. Игрок сборной Туниса хочет попробовать свои силы в Лиге чемпионов.
— «Сандерленд» вылетит в третий дивизион Англии, поэтому удивлюсь, если останусь в этом клубе, — цитирует RMC Хазри. — Остаться в «Ренне»? Это вариант. Я не закрываю дверь. Открыт ко всему. Возможно, агенты разговаривали с руководством клуба, но я ничего не знаю об этом, так как мой приоритет сейчас — игра в футбол. Если честно, я хотел бы играть в Лиге чемпионов. Посмотреть, что я могу сделать на этом уровне. Думаю, что мне по силам выступать на этом уровне.
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