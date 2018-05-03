Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.