Художественная гимнастика — Чемпионат Азии 2018: обзор групповых соревнований с булавами среди юниорок

Куала-Лумпур, 2 мая / Синьхуа / — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.

Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.

Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.

Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.

Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.

Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.