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Художественная гимнастика — Чемпионат Азии 2018: обзор групповых соревнований с булавами среди юниорок
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Художественная гимнастика — Чемпионат Азии 2018: обзор групповых соревнований с булавами среди юниорок 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
Куала-Лумпур, 2 мая /Синьхуа/ — Команда Китая выиграла золотые медали в сегодняшних групповых соревнованиях с булавами среди юниорок на проходящем в столице Малайзии чемпионате Азии по художественной гимнастике 2018 года.
ИА Синьхуа: последние новости
Художественная гимнастика -- Чемпионат Азии 2018: команда Китая завоевала серебро в групповом многоборье среди юниорок В Тяньцзине открылся центр НБА Стартовал 13-й Скоростной переход через Гоби студентов бизнес-колледжей
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