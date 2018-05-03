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В Алтайском крае пройдет Международный инженерный чемпионат «CASE-IN»
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В Алтайском крае пройдет Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» 

АиФ — Алтай 45 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
4 мая в Алтайском государственном техническом университете им. И. И. Ползунова пройдет отборочный этап VI Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению электроэнергетика.
Чемпионат «CASE-IN» — крупнейшее практико-ориентированное соревнование в России и странах СНГ по решению инженерных кейсов.
В этом году все направления чемпионата объединяет общая тема «Развитие Арктики».
Мероприятие проводится в целях поддержки самых перспективных молодых представителей ТЭК и МСК, содействия получению ими практических знаний, опыта и новых компетенций, популяризации инженерно-технического образования и формирования кадрового резерва.
Чемпионат проходит в формате командного соревнования по решению инженерных кейсов, посвященных реальным производственным проблемам и разработанных по материалам отраслевых предприятий. Кейс предусматривает индивидуальную, либо командную работу по решению конкретной инженерной, технической проблемы или бизнес–задачи, используя практический опыт, технико-экономические расчеты и логику.
Решения участников оценит экспертная комиссия с участием представителей органов власти, ведущих компаний, вузов и отраслевых научно-образовательных центров.
Инженерный кейс пройдет в ауд. 203 корпуса «Г» (вход с главного корпуса АлтГТУ, пр. Ленина, 46). Начало с 10.00.
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