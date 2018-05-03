В центре Волгограда с утра перестали ходить трамваи

В Центральном районе Волгограда сегодня, 3 мая, пассажирам трамваев № 2 и № 10 пришлось искать альтернативный сопособ добраться до работы. Утром уехать с «Десткого центра» на улице Краснознаменской волгоградцы привычным способом не смогли.

— Полчаса простояли на остановке, — сообщают V1.ruволгоградцы. — За все это время не было ни «двойки», ни «десятки». Пришлось идти на автобусную остановку и садиться 98-ой, чтобы добраться до Ангарского.