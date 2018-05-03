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В центре Волгограда с утра перестали ходить трамваи
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В центре Волгограда с утра перестали ходить трамваи 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда сегодня, 3 мая, пассажирам трамваев № 2 и № 10 пришлось искать альтернативный сопособ добраться до работы. Утром уехать с «Десткого центра» на улице Краснознаменской волгоградцы привычным способом не смогли.
— Полчаса простояли на остановке, — сообщают V1.ruволгоградцы. — За все это время не было ни «двойки», ни «десятки». Пришлось идти на автобусную остановку и садиться 98-ой, чтобы добраться до Ангарского.
V1.ru выясняет причины задержки транспорта. Пока дозвониться в МУП «Метроэлектротрасн» не удалось.
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