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В Волгограде иномарка «зацепила» трамвай
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В Волгограде иномарка «зацепила» трамвай 

АиФ Волгоград 48 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Водитель иномарки задел сцепной прибор трамвая №2 в Волгограде утром 3 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, ДТП произошло около 08:30. Трамвай ехал по улице Ангарской в сторону Детского центра. На пересечении с улицей Рокоссовского его водитель начал движение через перекресток на разрешающий сигнал светофора, однако поворачивавшие авто не пропустили его. Из-за этого тот не успел пересечь перекресток на зеленый сигнал и вынужден был остановиться. Водитель объезжавшей трамвай иномарки не учел габариты электротранспорта и его задел сцепной прибор. Сотрудники ДПС выяснили, что виновником ДТП был автомобилист.
Добавим, что к настоящему моменту движение авто на перекрестке полностью восстановлено.
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