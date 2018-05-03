Футбольные фанаты устроили драку в грузинском Гори

Болельщики клубов «Динамо-Тбилиси» и «Дила-Гори» подрались в грузинском городе Гори. Произошедшее рассмотрят в футбольной федерации страны, сообщил сайт «Мир 24».

Потасовка случилась, когда на последней минуте в ворота динамовцев был забит гол, который привел к окончанию игры вничью. Судья решил не продлевать встречу, и это не понравилось футболистам местной команды. Фанаты хозяев поля решили их поддержать и стали срывать стулья и кидать их в сторону поклонников «Динамо-Тбилиси».

После массовой драки обе команды могут попасть под штрафные санкции. А зачинщикам, по всей видимости, придется возместить ущерб, нанесенный стадиону.

В Эфиопии во время матча 22‐го тура чемпионата страны игроки и тренер футбольной команды «Вельвало Адиграт» избили главного арбитра. Недовольство спортсменов вызвал засчитанный судьей гол в их ворота.