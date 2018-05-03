Ещё
Футбольные фанаты устроили драку в грузинском Гори
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футбольные фанаты устроили драку в грузинском Гори 

360tv.ru 1 час назад
Болельщики клубов «Динамо-Тбилиси» и «Дила-Гори» подрались в грузинском городе Гори. Произошедшее рассмотрят в футбольной федерации страны, сообщил сайт «Мир 24».
Потасовка случилась, когда на последней минуте в ворота динамовцев был забит гол, который привел к окончанию игры вничью. Судья решил не продлевать встречу, и это не понравилось футболистам местной команды. Фанаты хозяев поля решили их поддержать и стали срывать стулья и кидать их в сторону поклонников «Динамо-Тбилиси».
После массовой драки обе команды могут попасть под штрафные санкции. А зачинщикам, по всей видимости, придется возместить ущерб, нанесенный стадиону.
В Эфиопии во время матча 22‐го тура чемпионата страны игроки и тренер футбольной команды «Вельвало Адиграт» избили главного арбитра. Недовольство спортсменов вызвал засчитанный судьей гол в их ворота.
360tv.ru: последние новости
Болельщикам в Москве посоветовали носить с собой паспорт во время ЧМ по футболу Едущего на автобусе под Петрозоводском бесстрашного лосенка сняли на видео Стартовал отбор на чемпионат WorldSkills Russia
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Конте определился со своим будущим
«Реал» намерен расстаться с ведущим защитником
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение