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В грузинском Гори подрались футбольные фанаты
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В грузинском Гори подрались футбольные фанаты 

Мир24 29 минут назад
Сломанные стулья, поврежденные трибуны и футбольное поле стадиона. В грузинском городе Гори фанаты клубов «Динамо-Тбилиси» и «Дила-Гори» устроили массовую драку, передает «МИР 24» Все началось после того, как на последней минуте был забит гол в ворота динамовцев и матч закончился вничью. Судья решил не продлевать игру, что вызвало недовольство игроков горийской команды. На это сразу отреагировали болельщики и начали срывать стулья и швырять их в сторону фанатов «Динамо-Тбилиси».
Теперь ситуацию на стадионе в Гори будут рассматривать в футбольной федерации Грузии. Не исключено, что против команд будут задействованы штрафные санкции. Ну а зачинщикам драки, придется заплатить штраф за нарушение порядка и возместить ущерб, нанесенный стадиону.
Ранее сообщалось, что игроки и тренер футбольного клуба избили судью в Эфиопии.
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