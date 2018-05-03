Елка выступит после второго тестового матча в Самаре

Российская исполнительница Елка выступит после второго тестового матча на сталионе «Самара-Арена» рамках 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Самарские «Крылья Советов» будут принимать «Кубань». На поле лка выйдет сразу после окончания игры, сообщает trkterra

Еще один тестовый матч — с ФК «Мордовия» — запланирован на 11 мая.

Отметим, что в графике гастролей на официальном сайте певицы информации о выступлении в Самаре нет.

«ФедералПресс» напоминает, что ФИФА озвучила официальные даты проведения тестовых матчей на стадионах к ЧМ-2018.

Тестовые матчи на стадионе «Самара Арена» пройдут в рамках первенства ФНЛ с участием команды «Крылья Советов. матчи предстоящего Чемпионата мира по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля