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Елка выступит после второго тестового матча в Самаре
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Елка выступит после второго тестового матча в Самаре 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Российская исполнительница Елка выступит после второго тестового матча на сталионе «Самара-Арена» рамках 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги. Самарские «Крылья Советов» будут принимать «Кубань». На поле лка выйдет сразу после окончания игры, сообщает trkterra
Еще один тестовый матч — с ФК «Мордовия» — запланирован на 11 мая.
Отметим, что в графике гастролей на официальном сайте певицы информации о выступлении в Самаре нет.
«ФедералПресс» напоминает, что ФИФА озвучила официальные даты проведения тестовых матчей на стадионах к ЧМ-2018.
Тестовые матчи на стадионе «Самара Арена» пройдут в рамках первенства ФНЛ с участием команды «Крылья Советов. матчи предстоящего Чемпионата мира по футболу пройдут в России с 14 июня по 15 июля
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