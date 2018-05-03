Ещё
Андрей Турчак рассказал о ребрендинге «Единой России»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Турчак рассказал о ребрендинге «Единой России» 

Хабаровский край сегодня 19 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
«Единая Россия» намерена разработать документ для своих сторонников и избирателей, в котором даст ответы на вопросы об идеологии партии. Об этом рассказал «Известиям» в интервью секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По его мнению, партия будет меняться и основной смысл обновления заключается в том, чтобы эффективнее решать проблемы граждан.
«Идеология у партии всегда была и есть. В центре ее внимания — человек. Но при этом, безусловно, идеология развития России, защиты ее национальных интересов, единства страны… Люди поддерживают наши базовые ценности, но всё чаще формулируют запрос, если можно так сказать, на детализацию», — заметил Турчак.
С этой целью готовится документ, с ответами на основные вопросы об идеологии партии. Он добавил, что в ЕР была запущена дискуссия о будущем партии и ее эффективности, в которой приняли ячейки на местах и которая стала общероссийской. После обновления партии, «Единая Россия» станет еще ближе к людям, чтобы решать их проблемы, считает Турчак. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «В современных условиях говорить об однопартийности просто невозможно»
Хабаровский край сегодня: последние новости
Дрифт-сезон в Хабаровске стартует чемпионатом Монстрация в Хабаровске пройдет от «Динамо» до Амура Комсомольская «ДСИ» обыграла молодёжку СКА
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов11
Определились финалисты Лиги чемпионов сезона-2017/18
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
«Конец карьеры уже близко»17
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение