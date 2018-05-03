Андрей Турчак рассказал о ребрендинге «Единой России»

«Единая Россия» намерена разработать документ для своих сторонников и избирателей, в котором даст ответы на вопросы об идеологии партии. Об этом рассказал «Известиям» в интервью секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак , сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». По его мнению, партия будет меняться и основной смысл обновления заключается в том, чтобы эффективнее решать проблемы граждан.

«Идеология у партии всегда была и есть. В центре ее внимания — человек. Но при этом, безусловно, идеология развития России, защиты ее национальных интересов, единства страны… Люди поддерживают наши базовые ценности, но всё чаще формулируют запрос, если можно так сказать, на детализацию», — заметил Турчак.

С этой целью готовится документ, с ответами на основные вопросы об идеологии партии. Он добавил, что в ЕР была запущена дискуссия о будущем партии и ее эффективности, в которой приняли ячейки на местах и которая стала общероссийской. После обновления партии, «Единая Россия» станет еще ближе к людям, чтобы решать их проблемы, считает Турчак. Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «В современных условиях говорить об однопартийности просто невозможно»