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Юные красноярские футболисты выиграли всероссийский чемпионат и отправились в Лондон
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Юные красноярские футболисты выиграли всероссийский чемпионат и отправились в Лондон 

РИА «ФедералПресс» 17 минут назад
Ребята из футбольной команды «Тотем» красноярского детского дома № 1 победили на всероссийских соревнованиях для воспитанников детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Юные красноярские футболисты выиграли поездку в Лондон и встречу с игроками клуба «Арсенал». В Лондоне ребята, кроме того, проведут товарищеский матч с молодежным составом прославленной команды.
Финал соревнований «Будущее зависит от тебя» проходил с 25 по 28 апреля в Сочи, на стадионе «Планета чемпионов». В турнире участвовали 17 команд — победители двух предварительных этапаов чемпионата, регионального и на уровне федерального округа.
В финале «Тотем» встречался с командой «Зеленый остров» из Магадана. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу красноярцев. Отметим, что «Тотем» уже не раз выигрывал соревнования самого разного уровня, международные в том числе. «Тотем» является коллективным послом чемпионата мира по футболу в России.
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