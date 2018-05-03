Видео дня: врачи спасают крохотным ленивцам жизнь, и это невероятно мило

Малыши животных такие же трогательные и беззащитные, как и наши малыши, они так же нуждаются в заботе и ласке, а иногда и в медицинской помощи. Герои сегодняшнего видео — маленькие детеныши ленивца, которые заболели чесоткой и находятся в очень тяжелом состоянии. Близнецов зовут Себастьян и Вайолет. Эти крохи выглядят такими беззащитными и уязвимыми, а все потому что им предстоит непростое лечение. Ветеринары вынуждены были побрить малышей, иначе они не смогли бы им помочь. После этого они намазали ленивцев мазью из жира и серы, а сверху наложили специальный бандаж, чтобы мазь лучше впиталась в кожу и успокоила ее. Благодаря такому лечению Вайолет пошла на поправку, а вот Себастьяну понадобилась дополнительная помощь. Для него сшили специальный костюм, похожий на детские ползунки, который сохраняет тепло лучше, чем бандаж. Теперь ветеринары надеются, что кроха будет чувствовать себя лучше. Включайте ролик в начале статьи, и вы увидите, как этим трогательным существам оказывают помощь.