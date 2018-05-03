В Красноярске подведут итоги акции «Поздравь ветерана с Победой!»

3 мая в 14.00 в Доме офицеров (Перенсона, 20) состоится подведение итогов акции «Поздравь ветерана с Победой!». На встрече будут ветераны, участники автопробега, представители городской администрации и правительства края, депутаты.

Накануне 9 Мая редакция « АиФ на Енисее» уже шестой год подряд проводит акцию «Поздравь ветерана с Победой!» Мы собираем подарки и едем в районы края чествовать наших победителей — участников Великой Отечественной войны, блокадников, узников концлагерей, тружеников тыла.

В этом году автопробег состоялся 24-26 апреля по маршруту: Красноярск — Березовка — Уяр — Дзержинское — Тасеево — Абан — Чунояр — Богучаны. Больше 600 км в одну сторону. Кроме того, мы заезжали и в маленькие населённые пункты, где живёт хотя бы один ветеран Великой Отечественной войны. В домах культуры, клубах, актовых залах со сцены пели о войне и, конечно, бесконечно говорили спасибо. И записывали истории живых свидетелей самой кровопролитной войны. Чтобы потомки помнили, какой ценой достался мир на земле.

«Эта война коснулась практически каждой семьи. Миллионы матерей не дождались сыновей, миллионы детей выросли без отцов. А те, кто вернулся, поднимали страну из руин. К сожалению, сегодня в некоторых посёлках уже не осталось в живых ни одного ветерана. Потому нам важно успеть сказать спасибо, выслушать и записать истории свидетелей страшных событий той эпохи. Правда, меня иногда спрашивают: стоит ли отправляться в дорогу, ведь порой на таких встречах в зале сидит один-два ветерана, — говорит главный редактор «АиФ на Енисее» Ольга Лобзина. — Но мы уверены, что, пока есть возможность поблагодарить хотя бы одного участника войны, делать это нужно. Три года назад наш автопробег проходил по южным районам края. В санатории «Тесь» нас встречал полный зал, 300 человек и один фронтовик. Его несколько раз во время концерта искупали в таких овациях! Думаю, за всю его жизнь ему столько не аплодировали. До сих пор помню этого скромного ветерана и слезы в его глазах. Каждый раз к нашей акции присоединяются сотни людей, среди которых, конечно, много молодёжи. Для них это возможность узнать что-то новое о тех далеких событиях. Когда мы общаемся со свидетелями Великой Отечественной войны, осознаём, как много мы о ней не знаем и что пришлось пережить тогда людям».