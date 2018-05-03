ФК «Тотем» выиграл чемпионат России и поедет в Лондон к «Арсеналу»

Юные спортсмены из ФК «Тотем» стали победителями всероссийских соревнований «Будущее зависит от тебя» в старшей возрастной группе (2003-2004 г.р.).

В финале на арене в Сочи они встречались с кемеровчанами. Всего же в чемпионате принимали участие 17 лучших команд со всей России. В итоге тотемовцы стали победителем чемпионата в третий раз В качестве главного приза ребята получили поездку в Лондон, в гости к известному футбольному клубу «Арсенал» . Футболисты сыграют товарищеский матч со сверстниками легендарного клуба, посетят матч английской премьер-лиги на стадионе «Эмирейтс» , побывают на закрытой тренировке клуба и пообщаются с главным тренером команды Арсеном Венгером

Открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» — единственный проект федерального масштаба для детей, находящихся на попечении государства, направленный не только на их физическое развитие, но и на социализацию и содействие семейному устройству. Всего за 12 лет в нем приняло участие свыше 39 тыс. ребят из более чем 4 тыс. 870 команд.