В Казани появится очередное огромное граффити. Теперь о волейболе

Публикация от Sly Dog (@sly_dog47) 1 Май 2018 в 11:43 PDT Художник Sly Dog, автор девочки с лейкой на «Тасме» и еще нескольких огромных граффити, взялся за новый проект. Он разрисовывает фасад одного из домов на Спартаковской.

Работа приурочена к финалу четырех волейбольной Лиги чемпионов. На стене будут изображены американец Мэттью Андерсон , Центр семьи «Казан» и надпись «Zenit Kazan».

Казань впервые примет финал четырех Лиги чемпионов. Матчи пройдут 12 и 13 мая в «Баскет-холле».

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