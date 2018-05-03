Ещё
В Казани появится очередное огромное граффити. Теперь о волейболе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани появится очередное огромное граффити. Теперь о волейболе 

Казанский Портал 1 час назад
Публикация от Sly Dog (@sly_dog47) 1 Май 2018 в 11:43 PDT  Художник Sly Dog, автор девочки с лейкой на «Тасме» и еще нескольких огромных граффити, взялся за новый проект. Он разрисовывает фасад одного из домов на Спартаковской.
Работа приурочена к финалу четырех волейбольной Лиги чемпионов. На стене будут изображены американец Мэттью Андерсон, Центр семьи «Казан» и надпись «Zenit Kazan».
Казань впервые примет финал четырех Лиги чемпионов. Матчи пройдут 12 и 13 мая в «Баскет-холле».
Читайте также:
Микроизменения в городе. Часть II  Мутко понравилось казанское граффити с Роналду
Казанский Портал: последние новости
Жителям Ново-Савиновского района выдали уже 1 237 спецпропусков Казанцам подготовили перехватывающие парковки на 7 мая 7 мая в Казани изменится схема движения автобусов и троллейбусов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов23
Судьи довели «Рому» до катастрофы
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
В Японии для Алины Загитовой выбрали щенка
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение