Тренер «Спартака» Пилипчук покинет клуб ради самостоятельной практики

"Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До «Спартака» я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта — и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне", — приводит слова Пилипчука «Спорт-Экспресс».