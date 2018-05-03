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Тренер «Спартака» Пилипчук покинет клуб ради самостоятельной практики
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Тренер «Спартака» Пилипчук покинет клуб ради самостоятельной практики 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Тренер "Спартака" Роман Пилипчук объявил, что покинет клуб в конце сезона. Пилипчук, занимающий пост помощника Массимо Карреры, собирается занять пост главного тренера в другой команде.
"Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До «Спартака» я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта — и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне", — приводит слова Пилипчука «Спорт-Экспресс».
Бывший нападающий московского «Динамо» и владикавказского «Спартака» Роман Пилипчук вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2016. До этого он работал в украинском «Олимпике», латвийском «Спартаке» и молодежной сборной Таджикистана. Пилипчук был помощником Дмитрия Аленичева, а затем Массимо Карреры.
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