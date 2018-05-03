Ещё
Андрей Травников отправил телеграмму новосибирскому борцу Роману Власову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Травников отправил телеграмму новосибирскому борцу Роману Власову 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Андрей Травников поздравил новосибирского борца Романа Власова с победой на чемпионате Европы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства НСО.
В официальной телеграмме глава региона поздравил спортсмена с золотой медалью. Травников пожелал Роману Власову успехов в любимом виде спорта, крепкого здоровья и благополучия и отметил, что жители Новосибирской области гордятся им и его многочисленными победами.
Напомним, соревнования проходят в Каспийске с 30 апреля по 6 мая, участие в них принимают почти 450 атлетов из 35 стран. В турнире разыгрываются медали в вольной борьбе среди мужчин и женщин, а также в греко-римской борьбе. Новосибирский борец выступал в весовой категории до 77 кг и в финальном поединке победил соперника из Сербии Виктора Немеша со счетом 5:1.
Эта награда пополнила копилку побед новосибирского спортсмена. Роман Власов — многократный победитель международных турниров, чемпион России, Европы и мира.
Победитель Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В ХК «Сибирь» рассказали кто придет на замену выбывшим 13 игрокам Новосибирцев приглашают 9 мая на празднование Дня Победы Трое новосибирских спортсменов едут на Олимпиаду под нейтральным флагом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов23
Судьи довели «Рому» до катастрофы
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
В Японии для Алины Загитовой выбрали щенка
«Ливерпуль» назвал условия продажи Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение