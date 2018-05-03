Андрей Травников отправил телеграмму новосибирскому борцу Роману Власову

В официальной телеграмме глава региона поздравил спортсмена с золотой медалью. Травников пожелал Роману Власову успехов в любимом виде спорта, крепкого здоровья и благополучия и отметил, что жители Новосибирской области гордятся им и его многочисленными победами.

Напомним, соревнования проходят в Каспийске с 30 апреля по 6 мая, участие в них принимают почти 450 атлетов из 35 стран. В турнире разыгрываются медали в вольной борьбе среди мужчин и женщин, а также в греко-римской борьбе. Новосибирский борец выступал в весовой категории до 77 кг и в финальном поединке победил соперника из Сербии Виктора Немеша со счетом 5:1.

Эта награда пополнила копилку побед новосибирского спортсмена. Роман Власов — многократный победитель международных турниров, чемпион России, Европы и мира.

Победитель Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и 2016 года в Рио-де-Жанейро.