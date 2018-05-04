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Геркус: решили, что в данной ситуации будет правильным выразить доверие Сёмину
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Геркус: решили, что в данной ситуации будет правильным выразить доверие Сёмину 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: ТАСС
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Сёминым. Соглашение заключено по схеме «1+1».
«Мы посчитали, что в данной ситуации будет правильным ещё раз выразить полное доверие главному тренеру. В плане сроков новое соглашение полностью повторяет предыдущее. Что касается поставленных задач, то обе стороны сформировали их вместе в процессе диалога. Мы быстро пришли к пониманию по всем ключевым вопросам.
Предложение контракта главному тренеру — прерогатива президента клуба. Для данного шага собирать совет директоров не потребовалось.
Слова Сёмина о «пятой колонне»? Сейчас это всё уже в прошлом. Мы живём настоящим, в котором клуб и главный тренер подписали новый контракт. Теперь все мы можем сосредоточиться на завтрашней игре с «Зенитом» — все мысли теперь только об этом.
Контракты игроков? С игроками мы будем разговаривать уже после 30-го тура чемпионата», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом Чемпионата Павлом Пучковым.
В настоящий момент «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В случае победы в матче 29-го тура чемпионата с «Зенитом», который состоится завтра, 5 мая, в Москве, «железнодорожники» гарантируют себе чемпионский титул.
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