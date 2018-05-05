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Илья Геркус: продление контракта с Семиным — свидетельство полного доверия
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Илья Геркус: продление контракта с Семиным — свидетельство полного доверия 

Вести.Ru 59 минут назад
Фото: Вести.Ru
Президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Юрием Семиным. Соглашение подписано на один год с возможностью продления на еще один.
"Команда выполнила все задачи на этот сезон и — верю — подарит всем нам праздник, — сказал Геркус, которого цитирует пресс-служба клуба. — Подписание нового контракта с главным тренером — свидетельство полной поддержки и доверия".
5 мая «Локомотив» в случае победы над санкт-петербургским "Зенитом" впервые за 14 лет может стать чемпионом России по футболу.
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