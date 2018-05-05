Илья Геркус: продление контракта с Семиным — свидетельство полного доверия

"Команда выполнила все задачи на этот сезон и — верю — подарит всем нам праздник, — сказал Геркус, которого цитирует пресс-служба клуба. — Подписание нового контракта с главным тренером — свидетельство полной поддержки и доверия".