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Нижегородские теннисистки победили на первенстве России
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Нижегородские теннисистки победили на первенстве России 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Женская сборная Нижегородской области победила в первенстве России по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет.
Как сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России, 2 мая, в среду, на соревнованиях, проходящих в Славянске-на-Кубани, нижегородки в финале выиграли у сверстниц из Республики Татарстан — 3:1.
В финальном поединке в составе сборной Нижегородской области выступили Элизабет Абраамян, Любовь Тэнцер и Анастасия Береснева.
Бронзовые медали завоевали команды Москвы и Свердловской области.
3 мая начнутся личные соревнования.
Напомним, два серебра и бронзу завоевали нижегородские теннисистки на первенстве Италии.
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