Нижегородские теннисистки победили на первенстве России

Женская сборная Нижегородской области победила в первенстве России по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет.

Как сообщает пресс-служба Федерации настольного тенниса России, 2 мая, в среду, на соревнованиях, проходящих в Славянске-на-Кубани, нижегородки в финале выиграли у сверстниц из Республики Татарстан — 3:1.

В финальном поединке в составе сборной Нижегородской области выступили Элизабет Абраамян, Любовь Тэнцер и Анастасия Береснева.

Бронзовые медали завоевали команды Москвы и Свердловской области.

3 мая начнутся личные соревнования.

Напомним, два серебра и бронзу завоевали нижегородские теннисистки на первенстве Италии.