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Стало известно, откуда будет дан старт марафонскому заплыву через Амурский залив
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Стало известно, откуда будет дан старт марафонскому заплыву через Амурский залив 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В конце июня, 30-го числа, с полуострова Песчаного у границ национального парка «Земля леопарда» стартует марафонский заплыв через Амурский залив, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу нацпарка. Кстати, именно рядом с полуостровом Песчаным не раз фиксировался дальневосточный леопард Leo 19M, получивший имя Дерсу.
Финишируют спортсмены на городской набережной Владивостока около водноспортивной станции. По словам организаторов марафона, победители заплыва на 12 километров получат ценные призы, новички — наградные значки «Покоритель Амурского залива», и никто не уйдет без диплома об участии. Пловцы, не настолько уверенные в своих выносливости и мастерстве, смогут ограничиться преодолением расстояния в один километр.
Во время заплыва спортсменам будет разрешено использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и другое.
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