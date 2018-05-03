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Флоренци: «Рома» могла сотворить чудо, если бы в Лиги чемпионов использовалась VAR»
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Флоренци: «Рома» могла сотворить чудо, если бы в Лиги чемпионов использовалась VAR» 

SPORT24.ru 1 час назад
Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци подвел итоги противостояния с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов. Римляне в первом матче на «Энфилде» уступили со счетом 2:5, а в ответной встрече выиграли — 4:2.
«Я не знаю, играли бы в финале «Реал» и «Ливерпуль», если бы в Лиге чемпионов использовалась VAR. Данная система устраняет большое количество сомнений.
Горечь осталась, особенно по поводу неназначенного одиннадцатиметрового. «Рома» могла сотворить чудо. Да, мы пропустили семь мячей от «Ливерпуля», однако в первом матче Салах забил нам гол из офсайда, потом пенальти на Эдине Джеко, который не был вне игры, и очевидная игра рукой.
Вся Италия гордится нами. Это должно быть отправной точкой для нас, а не финишной чертой», — приводит слова Флоренци Mediaset Premium.
Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. В решающем матче турнира встретятся «Реал» и «Ливерпуль».
Видеообзор матча «Рома» — «Ливерпуль» (4:2).
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