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Футболист «Ромы» считает, что команда смогла бы сотворить чудо, если бы использовалась VAR
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Футболист «Ромы» считает, что команда смогла бы сотворить чудо, если бы использовалась VAR 

RT на русском 1 час назад
Фото: Советский спорт
Полузащитник итальянской «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал исход противостояния с английским «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
Римляне одержали победу в ответной встрече со счётом 4:2, но не смогли выйти в финал из-за поражения в первой игре (5:2).
«Я не знаю, играли бы в финале «Реал» и «Ливерпуль», если бы в Лиге чемпионов использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR). Эта система устраняет много сомнений. Горечь осталась, особенно по поводу неназначенного пенальти. «Рома» могла сотворить чудо», — приводит слова Флоренци Football Italia.
Он отметил, что «Рома» могла достичь экстраординарного результата. Футболист подчеркнул, что командой по итогам встречи гордится вся Италия.
«Да, мы пропустили семь мячей от «Ливерпуля», но в первом матче Салах забил нам гол из офсайда, затем пенальти на Эдине Джеко, который не был вне игры, и очевидная игра рукой», — подчеркнул Флоренци.
Ранее итальянский журналист заявил, что арбитр матча «Рома» — «Ливерпуль» Скомина осознал свои ошибки в раздевалке.
RT на русском: последние новости
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