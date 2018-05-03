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На Самбекском мемориале похоронят 60 бойцов, защищавших наш регион в Великую Отечественную
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На Самбекском мемориале похоронят 60 бойцов, защищавших наш регион в Великую Отечественную 

161.ru 49 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области предадут земле 60 солдат и офицеров, найденных в ходе весенней Вахты памяти. Траурная церемония состоится 4 мая в 12:00 на мемориале славы на Самбекских высотах. Именно здесь отдают последние почести тем, кто воевал в 1941–1943 годах на Миус-фронте и принял свой последний бой.
На сегодняшний день найден 61 военнослужащий Красной армии. Среди них — казаки-кавалеристы, моряки, ополченцы, танкисты, бойцы частей НКВД.
— Герои будут захоронены накануне Дня Великой Победы. Только после этого мы будем иметь моральное право встречать праздник и становиться в ряды Бессмертного полка, — рассказали добровольцы поискового объединения «Миус-фронт».
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