На Самбекском мемориале похоронят 60 бойцов, защищавших наш регион в Великую Отечественную

В Ростовской области предадут земле 60 солдат и офицеров, найденных в ходе весенней Вахты памяти. Траурная церемония состоится 4 мая в 12:00 на мемориале славы на Самбекских высотах. Именно здесь отдают последние почести тем, кто воевал в 1941–1943 годах на Миус-фронте и принял свой последний бой.

На сегодняшний день найден 61 военнослужащий Красной армии. Среди них — казаки-кавалеристы, моряки, ополченцы, танкисты, бойцы частей НКВД.

— Герои будут захоронены накануне Дня Великой Победы. Только после этого мы будем иметь моральное право встречать праздник и становиться в ряды Бессмертного полка, — рассказали добровольцы поискового объединения «Миус-фронт».