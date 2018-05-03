Экзотический гость: страус разгуливает по дорогам Дагестана (видео)

Экзотический гость: страус разгуливает по дорогам Дагестана (видео) Настоящий африканский страус разгуливал по дорогам Карабудахкентского района, привлекая внимание местных водителей.

Видео, на котором очевидец запечатлел вечернюю прогулку экзотической птицы мгновенно стало популярным в дагестанском сегменте.

«Я в шоке, страус прямо на дороге в Карабудахкенте», — говорит автор видео.

Как оказалось, недалеко от трассы расположена ферма по разведению страусов, откуда, предположительно, и сбежала птица.

Фото: pikabu.ru