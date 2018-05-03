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Экзотический гость: страус разгуливает по дорогам Дагестана (видео)
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Экзотический гость: страус разгуливает по дорогам Дагестана (видео) 

Mirmol.ru 19 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Экзотический гость: страус разгуливает по дорогам Дагестана (видео) Настоящий африканский страус разгуливал по дорогам Карабудахкентского района, привлекая внимание местных водителей.
Видео, на котором очевидец запечатлел вечернюю прогулку экзотической птицы мгновенно стало популярным в дагестанском сегменте.
«Я в шоке, страус прямо на дороге в Карабудахкенте», — говорит автор видео.
Как оказалось, недалеко от трассы расположена ферма по разведению страусов, откуда, предположительно, и сбежала птица.
Фото: pikabu.ru
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