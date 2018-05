Бруклин Бекхэм устроил сюрприз отцу в честь его дня рождения

Сегодня свой день рождения отмечает Дэвид Бекхэм . Футболисту исполнилось 43 года. Малышка Харпер нарисовала для отца открытку, а Виктория упаковала подарки. Но самый неожиданный сюрприз именинник получил от сына Бруклина, который живет и учится в США. Парень специально прилетел в Лондон, чтобы поздравить отца с праздником. Трогательное видео появилось в Инстаграм футболиста.

Лучший подарок на день рождения. Мой старший сын вернулся домой!

Другие сыновья Дэвида и Виктории посвятили отцу записи в Инстаграм, где в один голос заявили, что их папа самый лучший на земле, а также опубликовали фотографии из семейного архива. Напомним, что Дэвид Бекхэм женат на Виктории почти 20 лет. Супруги воспитывают четверых детей: 18-летний Бруклин 15-летний Ромео, 12-летний Круз и 6-летняя Харпер.

Best birthday surprise, my big boy coming home @brooklynbeckham @victoriabeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven

A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on May 2, 2018 at 2:25pm PDT