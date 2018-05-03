«Тампа» выиграла у «Бостона» в гостях и повела в серии 2-1

А «Вегас» неожиданно проиграл всухую — даже волшебник Флёри ничего не смог сделать.

После того, как «молнии» утратили преимущество своего льда, и счёт в серии с «Брюинз» был 1-1, у поклонников южан было достаточно поводов для беспокойств. «Тампе» предстояло ехать и сражаться в Бостоне, где исторически хоккеистам «Лайтнинг» очень не везло: за 26 сезонов своего существования «молнии» выиграли там лишь 6 матчей из 42. «Я бывал в подобных ситуациях и раньше — там очень недружелюбная и враждебная атмосфера к соперникам. Но это будет интересно. Такие матчи хочется выигрывать, чтобы доказать себе, что ты способен на многое», — отметил защитник «Тампы» Виктор Хедман . Ещё одним популярным объектом обсуждений стало судейство, которое во второй игре противостояния вызвало много нареканий. По мнению многих, арбитры пропустили три явных нарушения, главным из которых было отсутствие удаления у защитника «Тампы» Антона Строльмана за удар Брэда Маршана . «У самого опасного хоккеиста команды был шанс забить и сравнять счёт, а его со всей силы бьют по рукам. Разве это не было нарушением? Все судьи слишком непоследовательны, каждый из них должен быть лучше. Никто не хочет, чтобы арбитры были главными героями плей-офф», — сердито заявил в телеэфире известный эксперт Джереми Рёник

«Кто видел наше первое звено?»

Стивен Стэмкос — Именно с таким вопросом обратился к болельщикам обозреватель Tampa Bay Times Роджер Муни после второй игры. Смысл его посыла заключался в том, что трио Никита Кучеров Джей Ти Миллер не набрало очков за два первых матча, сделав на троих лишь 12 бросков. На этот раз результативность лидерского звена «молний» сдвинулась с мёртвой точки, но решающий вклад вновь внесли другие игроки. Главным героем «Тампы» стал Ондржей Палат, который также прошёл через небольшой спад (4 матча без набранных очков). К исходу четвёртой минуты матча чех оформил голевой дубль, чем предопределил весь ход дальнейшей встречи: полноценным соавтором первого гола стал защитник «Бостона» с забавной фамилией Грзелчик, забывший шайбу прямо перед собственными воротами, а во втором голе Палат продемонстрировал отменное подправление дальнего выстрела.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Спустя десять минут Патрис Бержерон реализовал удаление Строльмана и дал «Бостону» нужный импульс, но вскоре гости смогли приглушить энергию «мишек» за счёт шайбы новичка Энтони Чирелли . 20-летний канадец лишь 1 марта сыграл свой первый матч в НХЛ, но отсутствие опыта не помешало ему удачно повоевать на чужом пятачке и доработать до конца созданный момент.

«Чирелли — это просто мистер исполнительность, с ним очень удобно играть. Он знает, что он должен сделать, ему никогда не приходится говорить, куда бежать, как бросать. Он просто это выполняет», — так обозвался о новичке Стивен Стэмкос, который на последней минуте матча забил свой второй гол в плей-офф, поразив пустые ворота.

«Знаете, у нас есть много парней, которым не уделяют большого внимания, хотя они этого заслуживают. Из их числа и Палат, который сегодня был очень хорош. Это же настоящий зверь. Он хорошо играет в своей зоне, делает «хиты» и забивает своевременные шайбы», — отметил чеха главный тренер «Тампы» Джон Купер . «Я просто счастлив быть частью нашей команды. Задача нашего с Джонсоном и Пойнтом звена — бороться в чужой зоне, напрягать соперника. Если мы „пошумим“ в чужой зоне, но не забьём, то выполним задачу. А если забьём, будет ещё лучше», — добавил сам Палат, тройка которого набрала 10 очков за две последних игры.

Супергол Сёренсена и «сухарь» Джонса

«Сан-Хосе» не желает сдаваться на милость дерзкого новичка, который всерьёз нацелился на выход в третий раунд плей-офф. Четвёртый матч серии стал для «акул» образцовым с точки зрения построения тактики борьбы, а стартовый гол в исполнении нападающего Маркуса Сёренсена болельщики «Вегаса» уже окрестили «шайбой, которой никогда не должно было случиться». Швед, получив пас в углу чужой зоны, смог объехать всю пятёрку игроков «Голден Найтс» и в падении переиграл звёздного голкипера гостей Марка-Андре Флёри.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

На высоте был и голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, который провёл свой лучший матч в этой серии. Вратарь отразил все 34 выстрела по своим воротам, оставив на голодном пайке тройку Карлссон — Маршессо — Смит, которая за три первых матча набрала 19 результативных баллов. Все пять попыток «Вегаса» реализовать численный перевес были успешно нейтрализованы, и финал этой серии обещает быть по-настоящему огненным.