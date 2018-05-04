УЕФА открыл дело против «Спартака»

Как информирует организация, поводом для расследование стало поведение болельщиков красно-белых на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком».

Отмечается, что клубу предъявлены обвинения в связи с использовании фанатами пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и участии в массовых беспорядках.

Хозяева матча также понесут наказание за ненадлежащую организацию. Слушание по делу пройдет 31 мая.

"Спартак" по итогам противостояния с «Атлетиком» потерпел поражение и выбыл из Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» будет отстранен от работы с командой.