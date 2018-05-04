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УЕФА открыл дело против «Спартака»
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УЕФА открыл дело против «Спартака» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дисциплинарная комиссия УЕФА открыла дело против московского "Спартака", сообщает "Советский спорт".
Как информирует организация, поводом для расследование стало поведение болельщиков красно-белых на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком».
Отмечается, что клубу предъявлены обвинения в связи с использовании фанатами пиротехники, бросании посторонних предметов на поле и участии в массовых беспорядках.
Хозяева матча также понесут наказание за ненадлежащую организацию. Слушание по делу пройдет 31 мая.
"Спартак" по итогам противостояния с «Атлетиком» потерпел поражение и выбыл из Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что тренер «Спартака» будет отстранен от работы с командой.
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