Ещё
УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за поведения фанатов в матче ЛЕ с «Атлетиком»
Далее:
Читайте также:
Ещё

УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за поведения фанатов в матче ЛЕ с «Атлетиком» 

ТАСС 45 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Спартака" из-за поведения болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Болельщикам российского клуба вменяется использование пиротехнических изделий, бросание предметов на поле, а также блокирование лестничных пролетов на трибунах. Решение по этому делу будет вынесено на специальном заседании дисциплинарного комитета по контролю, этике и дисциплине организации, которое состоится 31 мая. Кроме того, УЕФА рассмотрит дело в отношении «Атлетика» по тем же вопросам, а также на предмет недостаточно качественного уровня организации встречи.
Ответный матч Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком», прошедший в Испании 22 февраля, завершился победой московской команды со счетом 2:1, однако в следующий раунд турнира прошел «Атлетик», обыгравший «Спартак» в Москве со счетом 3:1.
ТАСС: последние новости
Космонавт Артемьев снял видео "исчезающей" Луны Машина УФСИН с пятью осужденными попала в ДТП в Ленинградской области РФС: процесс выдачи лицензий "Тосно" и "Авангарду" завершится 14 мая
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне громят французов53
Сборная России разгромила Францию12
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Федор Емельяненко не посмотрит на бой брата
«Тело будто умерло». Боец ММА рассказала об изнасиловании202
Видео
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:13
Голкипер отразил удар и сломал штангу
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение