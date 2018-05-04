УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за поведения фанатов в матче ЛЕ с «Атлетиком» 

ТАСС, 4 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Спартака" из-за поведения болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Болельщикам российского клуба вменяется использование пиротехнических изделий, бросание предметов на поле, а также блокирование лестничных пролетов на трибунах. Решение по этому делу будет вынесено на специальном заседании дисциплинарного комитета по контролю, этике и дисциплине организации, которое состоится 31 мая. Кроме того, УЕФА рассмотрит дело в отношении «Атлетика» по тем же вопросам, а также на предмет недостаточно качественного уровня организации встречи.
Ответный матч Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком», прошедший в Испании 22 февраля, завершился победой московской команды со счетом 2:1, однако в следующий раунд турнира прошел «Атлетик», обыгравший «Спартак» в Москве со счетом 3:1.