УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за поведения фанатов в матче ЛЕ с «Атлетиком»

Болельщикам российского клуба вменяется использование пиротехнических изделий, бросание предметов на поле, а также блокирование лестничных пролетов на трибунах. Решение по этому делу будет вынесено на специальном заседании дисциплинарного комитета по контролю, этике и дисциплине организации, которое состоится 31 мая. Кроме того, УЕФА рассмотрит дело в отношении «Атлетика» по тем же вопросам, а также на предмет недостаточно качественного уровня организации встречи.

Ответный матч Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком», прошедший в Испании 22 февраля, завершился победой московской команды со счетом 2:1, однако в следующий раунд турнира прошел «Атлетик», обыгравший «Спартак» в Москве со счетом 3:1.