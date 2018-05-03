Народный футболист: к 65-летию Юрия Гаврилова

Редко встретишь, чтобы Юрия Гаврилова называли звездой. Однако для целого поколения именно он остается воплощением романтики футбола и просто своим парнем.

Жизненная история Гаврилова, как он сам говорит, самая обычная. Вырос в рядовой советской семье. Родители — рабочие, переехали в поселок Сетунь в Московской области, где родился будущий футболист, по лимиту прописки. С ее помощью в СССР закрывали низкооплачиваемые места на предприятиях неквалифицированной рабочей силой. Отец игрока родом из Липецкой области, мать — из Смоленской. Отец вернулся с фронта без ног. Детство у будущего футболиста было самым заурядным — ясли, детский сад, школа.

Родители видели сына инженером, он должен был отучиться в авиационном техникуме, а потом поступить в МАИ . Следуя родительской воле, после школы Гаврилов полгода проработал учеником электрослесаря по контрольно-измерительным приборам. Но когда появилась возможность попробовать себя в большом футболе, отказаться не смог.

Мастер на все руки

В детстве Гаврилов зимой менял мяч на клюшку и шайбу. А однажды перед тренерами встал вопрос, в футболе или в хоккее продолжит карьеру талантливый парень. Когда он уже был профессиональным футболистом, финский клуб по хоккею с мячом даже предложил ему заключить контракт — настолько спортсмен впечатлил тренеров. Предложение поступило всего после одной тренировки Гаврилова с командой — исключительно для поддержания спортивной формы. Но самое удивительное, что в тот день футболист впервые пробовал свои силы в хоккее с мячом.

В свободное время он любил заниматься шахматами, был прекрасным стратегом. «Не знаешь, что делать с мячом, отдай Гаврилову» — эта фраза, которая с годами меняла автора и обстоятельства, но смысл которой никогда не ставился под сомнение.

Игровое мышление Гаврилова рождало уникальные передачи. Они не всегда были точны, своевременны, но никогда не бездумны. Игрок очень часто оказывался в нужном месте и в нужный момент, что позволило ему записать на свой счет 145 голов и стать лучшим бомбардиром чемпионата страны (1983). Также футболиста всегда отличало предельное спокойствие и хладнокровие на поле — не зря ему доверяли пробивать пенальти и штрафные удары в концовках встреч, когда нервы выдерживают не у всех.

Талант раскрылся не сразу

Гаврилов не был атлетом, не выделялся скоростью, выносливостью, сильным ударом. В своем первом профессиональном клубе — московском «Динамо» — щуплого, длинноногого полузащитника ставили на левый край, где объем работы был меньше, чем в центре. Старшие товарищи шутили: «Тренер, этого выпускайте только во втором тайме. В первом играем против ветра, до ворот не добежит».

Чтобы раскрыть талант Гаврилова, Бесков уже в «Спартаке» передвинул его в центр, между полузащитниками и нападающими, освободив при этом от черновой работы. Футболист считает, что сделал это тренер под впечатлением от сборной Нидерландов и ее лидера Йохана Кройфа, которые в 1974 году представили на чемпионате мира так называемый тотальный футбол, когда футболисты с помощью взаимозаменяемости по позициям сохраняли общую структуру игры.

Игрок уделял спорту все свободное от учебы время, регулярно оставался после тренировок и отрабатывал удары. Как отмечал Левин, футболист был жадным до игры.

Для болельщиков Гаврилов — олицетворение спартаковского духа. Он помог красно-белым подняться из первой лиги в высшую, а затем регулярно выигрывал с ней медали чемпионата страны — золотые (1979), серебряные (1980, 1981, 1983, 1984, 1985) и бронзовые (1982). Семь раз за эти годы он включался в список 33 лучших игроков чемпионата, при этом пять раз стоял в нем под первым номером.

"Просто делал то, что требовалось"

Болельщики «Локомотива» благодарны Гаврилову за то, что помог команде и молодому тренеру Юрию Семину в первой лиге в 1987 году (на следующий год «железнодорожники» вернулись в высшую лигу), а в 1990 году дошел с ними до финала Кубка. «Асмарал», образованный в 1990 году, в первом чемпионате России в 1992 году финишировал седьмым.

Гаврилов — истинный спартаковец, но конкретные клубные цвета в футболе для него никогда ничего не значили, важно было только одно — сама игра. Поэтому он не почувствовал ничего особенного, когда в 1987 году в составе «Днепра» забил в ворота «Спартака». Хотя повод для обиды найти было можно: Бесков не стал ждать Гаврилова, который пытался, но так и не перешел в австрийский «Рапид», и заиграл на его месте другого. «На поле я всегда просто делал то, что от меня требовалось», — рассказал футболист в беседе с корреспондентом ТАСС

В сборной страны футболист был неотъемлемой частью команды как при Бескове, так и при Валерии Лобановском (1978–1985, 46 матчей, 10 мячей). То поколение необъяснимо для всех уступило в полуфинале домашней Олимпиады 1980 года, но уже через два года представило страну на первом за 12 лет чемпионате мира в Испании. Поколение Гаврилова считается одним из самых талантливых в истории отечественного футбола.

Гаврилов был настоящей душой своих команд. Он и сейчас славится прекрасным чувством юмора и самоиронией, умеет живописно рассказывать, не стесняясь порой ввинтить крепкое словцо. Кажется, у Гаврилова никогда не было и нет недоброжелателей, настолько он компанейский и свой. Хотя, вспоминает он, не всем нравилась его манера игры, да и не все были довольны его переходом в «Днепр».

"Надо отметить Юрино дружелюбие, он поддерживал и поддерживает хорошие отношения со многими, является душой компании", — рассказывает о футболисте его бывший одноклубник по «Спартаку» Сергей Шавло . «Да какая у меня могла быть роль в коллективе, — скромен Гаврилов. — Мы же все люди, самое главное — отношение. Ты можешь завидовать, можешь не общаться, но играешь ты на команду».

"Не могу молчать"

Гаврилов никогда не бездействовал, когда видел несправедливость, и говорил все в лицо. Терпеть приходилось даже Бескову, которого некоторые иначе как тираном не называли. «Не могу молчать и ничего не делать, когда вижу, что что-то не так. Может, поэтому и не устраиваю кого-то», — признается футболист.

Гаврилов с детства был приучен зарабатывать честным трудом, но за большими деньгами никогда не гнался. Хотя ради заработка он принимал самые необычные вызовы. Играл и тренировал в финском ППТ (1988–1989), молдавских «Агро» и «Спуманте» (1996), новосибирском «Чкаловце-Олимпик» (2000). В 2001 году, приехав в качестве селекционера московского «Спартака» в Демократическую Республику Конго, неожиданно для всех получил приглашение возглавить сборную этой страны и даже успел вывести ее в основной турнир Кубка африканских наций.

При этом надолго он нигде не задерживался. «Работать можно тогда, когда есть интерес, а когда его нет, оно не в радость. Но да, бывает, едешь куда-то не от хорошей жизни: сидишь без работы и зарплаты, а чем дома сидеть — лучше поехать попробовать что-то», — объясняет Гаврилов.

Активная игровая карьера футболиста длилась до 43 лет, хотя за любительскую «Орбиту» из Дзержинска он выходил и в 49. В «Сатурн» (1994), молдавские «Агро» и «Конструкторул» его приглашали тренировать, но, как признавался Гаврилов, он не мог наблюдать со стороны, как команда мучается с построением игры, и выходил на поле сам.

В последний раз Гаврилов играл в футбол пару недель назад — с ветеранами в Кирове. «Ну, как играл, — иронично замечает Гаврилов, который несколько лет назад перенес операцию на тазобедренном суставе. — На периферии сейчас и ветеранов особо не осталось, бегают в основном молодые по 30–35 лет. Ну а мне куда теперь гоняться за молодежью, я инвалид второй группы, минут семь-десять походил и заменился. Играю на опыте, скорости принятия решения».

Возраст берет свое

Очередной юбилей, как признается Гаврилов, особой радости не доставляет. «Пять лет назад и чувствовал себя по-другому, возраст берет свое, с каждым годом сложнее двигаться. Тут год проходит — и то замечаешь по организму», — отметил он.

Гаврилов продолжает оставаться любимым футболистом для многих. На следующий день после дня рождения он улетит на ставший уже традиционным турнир его имени. Правда, проходят соревнования на турецком побережье. А в середине мая в планах у болельщиков «Спартака» турнир в честь 65-летия легенды с участием ветеранов четырех его бывших команд — «Динамо», «Спартака», «Локомотива» и «Асмарала».

У футболиста шестеро детей: сын и дочь от первого брака, три сына и дочь — от второго. Все свое свободное время он уделяет семье.

Часто Гаврилов навещает воспитанников академии своего имени в Долгопрудном, где один из его сыновей работает генеральным директором. В прошлом году футболист сам возил команду 2004 года рождения на турнир в Нижний Новгород. «Я всегда открыт для ребят, готов подсказать и показать, что нужно, — обработку, технику паса, удара», — рассказывает он.

"О чем мечтаю? Хочется опять в команду на какую-нибудь должность, чтобы помогать футболистам", — признается Гаврилов. ​

Антон Рассказов