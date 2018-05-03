Чемпионат Европы по борьбе. Артём Сурков — о травме и одержанной победе

Неожиданность досрочной победы, травма в предварительных поединках и сложности весогонки — в интервью борца Артёма Суркова

Один из лидеров сборной России по греко-римской борьбе Артём Сурков одержал третью победу в карьере на чемпионатах Европы в Каспийске. В решающем финальном поединке он досрочно за явным преимуществом одолел грузина Шмаги Болквадзе , а после схватки он ответил на вопросы спецкора «Чемпионата».

— Вы могли представить, что схватка сложится в вашу пользу за явным преимуществом? — Нет. Честно говоря, понимал, что соперник очень серьёзный — призёр Олимпиайских игр в Рио-де-Жанейро, поэтому настраивался бороться все шесть минут. Мы с ним встречались уже два раза.

— Откуда у вас такая физическая мощь? — Я бы не сказал, что продемонстрировал особую мощь в финале. Готовился и настраивался как обычно. Не считаю себя мощным. Просто провёл поединок в хорошем темпе и успешно выполнил технические действия. — Что чувствуете после победы? — В первую очередь ответственность, что принёс сборной важную победу, за что благодарен и наставникам команды, и своему личному тренеру. Гоги Мурманович Когуашвили много сделал для нашего этого успеха. Приятно было порадовать и многих почётных гостей. — Выступление в России на вас отражалось по-особому? — Конечно. Я чувствовал, что трибуны меня всё время поддерживали, но в то же время чувствовал и ответственность. Она давлела, но я справился. Приятно, что смог порадовать всех родных и близких, всех, кто переживал за меня. Я приложил много усилий для достижения этой победы. — Чувствовали на ковре поддержку победителя первого дня Романа Власова ? — На ковре я мало что слышал, но понимал, что поддержка у нас колоссальная. Чувствовал себя очень сильно.

— Роман тоже выиграл с рассечением. Вам оно не мешало в поединке? — Нет. В схватке таких вещей не чувствуешь. Вчера, когда я посёкся, чувствовал себя неважно. Немного болела голова. А сейчас перемотали и особо не чувствовал.

— Вам комфортнее выступать в турнире, который длится два дня? — В каких-то планах комфортнее, а в каких-то не очень, но бороться нужно по любым правилам.

— Вам легко давалась весогонка? — На втором взвешивании пришлось убирать лишние 400 граммов а так проблем не было. Между турнирами я вешу примерно 70 и легко убираю лишние килограммы. — Какой поединок был самым сложным? — Четвертьфинальный. Мне не заслуженно дали пассив во втором периоде, там же ударился головой. Не получил от той схватки никакого удовлетворения. — Насколько сильным было ваше желание взять реванш за неудачи на чемпионате мира? — Считаю, нам это удалось. Чемпионат Европы получился отличным. У нас четыре золотых медали, в отличие от прошлого года. Это говорит о том, что тренеры сделали правильные выводы и более плодотворно нас подготовили.