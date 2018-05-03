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Глава UWW Лалович заявил, что не позволит политике вмешиваться в спортивную борьбу
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Глава UWW Лалович заявил, что не позволит политике вмешиваться в спортивную борьбу 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
КАСПИЙСК, 3 мая. /ТАСС/. Политика не сможет вмешаться в отношения представителей спортивной борьбы различных стран, спорт превратил их в единую семью. Об этом журналистам в Каспийске, где проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе, заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович.
"Александр Карелин сказал однажды: «Если и случится ядерная война, то после нее выживут тараканы и борцы». Мы — единая семья, и я не допущу, чтобы политика вмешалась в наш вид спорта, — сказал Лалович. — Мы не будем проводить турниры в странах, где политики используют спорт как саморекламу. Кто уважает Олимпийскую хартию, тот будет с нами работать".
UWW перенес юниорское первенство Европы 2018 года из Украины в Македонию в связи с тем, что Украина не предоставила государственных гарантий допуска для всех европейских делегаций (на турнир не были допущены команды Косова и России, борцы которой проходили подготовку в Крыму). Организация отменила Кубок мира в Иране, где существуют разногласия между Федерацией борьбы Ирана и министерством спорта. Во время Кубка мира по борьбе в американском Айова-Сити, куда российская команда не получила визы, Лалович назвал недопустимым вмешательство политики в честную конкуренцию.
"Спортсмены Катара не могут поехать в Саудовскую Аравию, в Испании не может висеть флаг Гибралтара, все это уже надоело. Посмотрите, что произошло с отношениями КНДР и Южной Кореи на Олимпиаде в Пхёнчхане. Вот, что умеет спорт, вот, что умеет Международный олимпийский комитет", — подчеркнул Лалович.
Спортсмены КНДР и Южной Кореи вместе прошли на церемонии открытия Игр в Пхёнчхане, объединенная команда Кореи выступила в женском хоккейном турнире.
"Проблема в том, что политика хочет использовать спорт для саморекламы, но такого не будет. Если президент той или иной страны нормальный человек, то он хочет физического и морального здоровья своему народу. И эти возможности ему дает спорт", — отметил Лалович.
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