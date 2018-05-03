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Стамбул и Алма-Ата претендуют на проведение ЧМ-2019 по спортивной борьбе
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Стамбул и Алма-Ата претендуют на проведение ЧМ-2019 по спортивной борьбе 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАСПИЙСК, 3 мая. /ТАСС/. Стамбул и Алма-Ата претендуют на право проведения чемпионата мира по спортивной борьбе 2019 года. Об этом журналистам рассказал во время чемпионата Европы по борьбе в Каспийске президент Объединенного мира борьбы (UWW) серб Ненад Лалович.
"На проведение чемпионата мира следующего года мы имеем двух кандидатов — это Стамбул и Алма-Ата. Решение будет принято в июле-августе нынешнего года. Также есть кандидатуры и на проведение дальнейших турниров, переговоры идут", — сообщил глава UWW.
"Мы хотим прийти к тому, чтобы страны проведения соревнований по борьбе определялись уже на несколько лет вперед, по аналогии со столицами следующих Олимпийских игр 2024 и 2028 годов в Париже и Лос-Анджелесе. Соответственно в наших планах уже в 2019 году определиться со странами — организаторами турниров на весь следующий олимпийский цикл", — рассказал Лалович.
Чемпионат мира — 2018 состоится в октябре в Будапеште,
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