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Фрэнк Лэмпард: «Я уверен, что Джеррард добьется успеха как тренер»
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Фрэнк Лэмпард: «Я уверен, что Джеррард добьется успеха как тренер» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил уверенность, что экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард будет отличным тренером. Ранее стало известно, что Джеррард может стать новым наставником «Рейнджерс».
— Я уверен, что Джеррард добьется успеха. Я знаю его долгое время и могу сказать, что у него отличное понимание игры, — приводит Sky Sports слова Лэмпарда. — Его объем знаний о футболе и умение анализировать впечатляет. Он станет отличным приобретением для любого клуба.
Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии «Ливерпуля». В сентябре этого же года он возглавил юношескую команду «красных». Под его руководством ливерпульцы пробились в 1/4 финала юношеской Лиги УЕФА, где уступили сверстникам из «Манчестер Сити» (1:1, 2:3 пен).
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