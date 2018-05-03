Фрэнк Лэмпард: «Я уверен, что Джеррард добьется успеха как тренер»

— Я уверен, что Джеррард добьется успеха. Я знаю его долгое время и могу сказать, что у него отличное понимание игры, — приводит Sky Sports слова Лэмпарда. — Его объем знаний о футболе и умение анализировать впечатляет. Он станет отличным приобретением для любого клуба.

Джеррард начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии «Ливерпуля». В сентябре этого же года он возглавил юношескую команду «красных». Под его руководством ливерпульцы пробились в 1/4 финала юношеской Лиги УЕФА, где уступили сверстникам из «Манчестер Сити» (1:1, 2:3 пен).