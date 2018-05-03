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Олимпийское регби в «Авангарде»
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Олимпийское регби в «Авангарде» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Соревнования прошли 28 апреля на стадионе ЦОП «Авангард» в Омске. На поле вышли регбисты, представлявшие 6 команд из Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также республики Хакасия.
Фаворитами состязаний были студенческие команды СибГУФК и новокузнецкого СибГИУ. Они в итоге и поднялись на высшие ступеньки пьедестала. Победителями стали спортсмены из Кемеровской области, а студенты омского спортивного вуза стали обладателями серебряных наград. Замкнули тройку призеров регбисты из еще одной новокузнецкой команды — «Буревестник», одолевшие в матче за 3-е место сборную Хакасии.
— Соперники на турнире собрались равные по силам, — отметил рассказывает глава омской областной федерации регби Тимофей Лебедев. — Во всех встречах шла напряженная борьба, проходных встреч не было ни у кого — ни в группах, ни, тем более, в стыковых матчах. Мы предполагали, что за лидерство будут спорить именно СибГУФК и СибГИУ, так что в этом смысле никаких сюрпризов не было. Немного не хватило сыгранности нашей второй команде — «Асгард». Они боролись, старались, но, к сожалению, заняли последнее место. Теперь обе наши команды будут вдвойне мотивированные на второй этап. СибГУФК обязательно попытается оспорить первое место, а «Асгард» подняться выше в турнирной таблице.
Напомним, что второй этап чемпионата СФО пройдет 16 июня в Новокузнецке, а третий — 29 сентября в Абакане.
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