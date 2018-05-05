Борец-вольник Бекбулатов уступил Алиеву в финале ЧЕ в Каспийске 

Россиянин Ильяс Бекбулатов стал серебряным призёром чемпионата Европы по вольной борьбе в Каспийске. В финальной схватке весовой категории до 65 кг Бекбулатов уступил Хаджи Алиеву из Азербайджана со счётом 7:8. Россиянин вёл в счёте после первого периода — 5:0, но соперник активнее провёл вторую половину схватки. За 12 секунд до конца поединка Бекбулатов был впереди с минимальным преимуществом — 7:6, но Алиев провёл бросок на 2 балла и стал чемпионом Европы.
Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Владимир Хинчегашвили (Грузия) и Селахаттин Килишалаян (Турция).