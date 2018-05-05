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Борец-вольник Гаджимагомедов стал чемпионом Европы в категории до 79 кг
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Борец-вольник Гаджимагомедов стал чемпионом Европы в категории до 79 кг 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Российский стадион
Россиянин Ахмед Гаджимагомедов принёс сборной России вторую золотую медаль чемпионата Европы в Каспийске в вольной борьбе. В решающей схватке весовой категории до 79 кг Гаджимагомедов одолел немца Мартина Обста со счётом 6:3. Схватка проходила с преимуществом россиянина, немец активизировался только к концу второго периода.
Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Джабраил Гасанов (Азербайджан) и Михали Наги (Венгрия).
Первым из россиян золото на чемпионате Европы по вольной борьбе в Каспийске завоевал Магомед Курбаналиев. Ильяс Бекбулатов и Заур Угуев потерпели поражения в своих финалах и стали серебряными призёрами соревнований.
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