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Курбаналиев принёс России первое золото ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске
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Курбаналиев принёс России первое золото ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Российский стадион
Россиянин Магомед Курбаналиев принёс сборной России первую золотую медаль чемпионата Европы в Каспийске в вольной борьбе. В решающей схватке весовой категории до 70 кг Курбаналиев одолел Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 3:1. Приёмов в этой схватке зрители не увидели.
Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Муртазали Муслимов (Азербайджан) и Зураби Якобишвили (Грузия).
Ранее российские борцы-вольники потерпели два поражения в финальных схватках. Серебряными призёрами стали Ильяс Бекбулатов и Заур Угуев.
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