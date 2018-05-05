Курбаналиев принёс России первое золото ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске 

Россиянин Магомед Курбаналиев принёс сборной России первую золотую медаль чемпионата Европы в Каспийске в вольной борьбе. В решающей схватке весовой категории до 70 кг Курбаналиев одолел Магомедмурада Гаджиева из Польши со счётом 3:1. Приёмов в этой схватке зрители не увидели.
Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Муртазали Муслимов (Азербайджан) и Зураби Якобишвили (Грузия).
Ранее российские борцы-вольники потерпели два поражения в финальных схватках. Серебряными призёрами стали Ильяс Бекбулатов и Заур Угуев.