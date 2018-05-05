Все события пятого дня чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске

И это — на фоне шокирующих трибун чемпионата Европы по борьбе в Дагестане. Что там вообще происходит?!

В пригороде Махачкалы — Каспийске продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе. В пятницу турнир завершили женщины и начали борцы вольного стиля. Для сборной России это был максимально успешный день, но спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко запомнит его не только поэтому.

Вечный рекорд сборной СССР под угрозой

Ровно 30 лет назад, в апреле 1988 года, в Манчестере проходил чемпионат Европы по вольной борьбе. Турниру этому суждено было войти в историю, казалось бы, вечным рекордом: представители сборной СССР под руководством легендарного Ивана Ярыгина в 10 весовых категориях взяли девять золотых и одну серебряную медали. Считается, что это была идеальная команда без слабых мест — каждый представитель которой являлся мировой звездой. И вот теперь на этот рекорд идёт сборная России-2018. После первого дня чемпионата Европы в Каспийске все пять наших борцов вышли в финал. 15 схваток — 15 побед.

Это, конечно, немного неожиданно. Особенно учитывая прошлогодний провал на чемпионате мира (впервые в истории наши вольники остались без побед), и не самый ровный состав команды на этом турнире. Далеко не все из этих 15 победных поединков были однозначными, но результат на табло, да и вот этот бросок Заура Угуева в четвертьфинале поединка с французом Эль-Урраком был признан действием дня.

Пустые места на борьбе в Дагестане! Шок! Фото!

В субботу в бой вступит оставшаяся пятёрка россиян, тогда и посмотрим — насколько рекорд действительно под угрозой. Скорее всего, нет — времена слишком изменились. Это видно и по дворцу спорта имени легендарного Али Алиева — трудно себе представить, чтобы 30 лет назад на этой арене оставались бы пустые места во время поединков борцов-вольников. Тогда говорили: достаточно просто положить борцовки на арену — соберётся полстадиона.

Понятно, что пятница — рабочий день, но мы говорим про вольную борьбу! В Дагестане! В дни чемпионата Европы! И — свободные места. При вполне доступной цене на билеты (от 200 до 1000 рублей). Что-то сломалось в этом мире.

Сборная России по женской борьбе тоже не может пожаловаться на результат на этом чемпионате Европы — две золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Даже учитывая, что с этого года число весовых категорий увеличили с 8 до 10 — это один из лучших результатов за последние десять лет. Первое общекомандное место — такого тоже не было давно.

Другой вопрос, что европейская женская борьба — далеко не трендсеттер, и обычно через полгода, на чемпионате мира, карета легко и непринуждённо превращается в тыкву. Но ничто же не мешает нам верить, что в этот раз всё пойдет не так, верно? Особенно имея в составе таких девушек, как Стальвира Оршуш.

Впрочем, пока самым популярным персонажем чемпионата Европы (если судить по тегу #kaspeuro2018) является известный шоумен и звезда пародийной эстрады Артур Пирожков. Пользователи соцсетей заметили его, когда Пирожков выходил на ковер в качестве арбитра, и сразу соорудили разоблачающий ролик.

Кстати, именно этот арбитр оценил тот самый бросок Заура Угуева, о котором мы говорили выше. Увы, при рассмотрении выясняется, что никакой это не Артур Пирожков, а самый настоящий самозванец. Но бросок всё равно красивый.