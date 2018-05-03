В казанском цирке случился потоп

Дети ходили по лужам в сапогах. Фото: youtube.com В минувшие выходные в казанском цирке произошел потоп. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Затопленными оказались туалеты, фойе и гардеробы. Зрители были вынуждены обходить препятствия в виде луж. Дети спокойно ходили по ним в сапогах.

Год назад в казанском цирке началась масштабная реконструкция за 1 млрд рублей. Здесь обновили почти все. Цирк торжественно открылся 16 марта.

Читайте также:

В казанском цирке поселились комары. Их очень много

На ремонт казанского цирка потратили 1 млрд рублей