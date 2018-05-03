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В казанском цирке случился потоп
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В казанском цирке случился потоп 

Казанский Портал 1 час назад
Дети ходили по лужам в сапогах. Фото: youtube.com  В минувшие выходные в казанском цирке произошел потоп. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Затопленными оказались туалеты, фойе и гардеробы. Зрители были вынуждены обходить препятствия в виде луж. Дети спокойно ходили по ним в сапогах.
Год назад в казанском цирке началась масштабная реконструкция за 1 млрд рублей. Здесь обновили почти все. Цирк торжественно открылся 16 марта.
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