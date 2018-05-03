На Самбекских высотах захоронят останки еще 61 советского солдата

Завтра в полдень, 4 мая, на мемориале славы на Самбекских высотах будут захоронены останки еще 61 советский солдат и офицер. Они были найдены этой весной в Ростовской области в ходе весенней Вахты памяти.

Среди найденных бойцов, воевавших на Миус-фронте — казаки-кавалеристы, моряки, ополченцы, танкисты, бойцы частей НКВД.

«Герои будут захоронены накануне Дня Великой Победы. Только после этого мы будем иметь моральное право встречать праздник и становиться в ряды Бессмертного полка», — отметили в поисковом объединении «Миус-фронт».