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На Самбекских высотах захоронят останки еще 61 советского солдата
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На Самбекских высотах захоронят останки еще 61 советского солдата 

Деловое сообщество 1 час назад
Завтра в полдень, 4 мая, на мемориале славы на Самбекских высотах будут захоронены останки еще 61 советский солдат и офицер. Они были найдены этой весной в Ростовской области в ходе весенней Вахты памяти.
Среди найденных бойцов, воевавших на Миус-фронте — казаки-кавалеристы, моряки, ополченцы, танкисты, бойцы частей НКВД.
«Герои будут захоронены накануне Дня Великой Победы. Только после этого мы будем иметь моральное право встречать праздник и становиться в ряды Бессмертного полка», — отметили в поисковом объединении «Миус-фронт».
Напомним, к 75-летию Великой Победы будет возведен музей «Самбекские высоты». Он расположится на участке площадью более 61 тыс. кв метров в Неклиновском районе Ростовской области. Объявить стройку народной губернатору Ростовской области Василию Голубеву предложили ветераны Великой Отечественной войны.
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